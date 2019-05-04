، تكريم "الحربي" لحصوله على شخصية جازان الثقافية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصد جائزة التفوق والإبداع بالمنطقة لعام 2019

رعى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل وبحضور محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني حفل تكريم الأديب والشاعر أحمد بن إبراهيم الحربي رئيس النادي الأدبي بجازان (سابقًا) وذلك لحصوله على لقب الشخصية الثقافية بمنطقة جازان 2019 في جائزة جازان للتفوق والإبداع "شخصية الجائزة".

واستعرض الاحتفال فيلم وثائقي عن مسيرة المحتفى به، بعد ذلك قدم الشاعر الشيخ عثمان بن إبراهيم الحربي قصيدة ترحيبية بالحضور، كما ألقى الشاعر محمد بن جبريل الحاج (بديع الأثل) قصيدة شعرية، وألقى الشيخ محمد بن علي بن ناصر الحربي كلمة أهالي المحتفى به وألقى ابنه الدكتور أسامة بن أحمد الحربي قصيدة شعرية كما ألقى المحتفى به كلمة استطرد المحتفى به مسيرته الشعرية التي استمرت ما يقارب الثلاثين عامًا.

فيما ألقى كلمة الأدباء والمثقفين التي أعدها الدكتور حمود أبو طالب وألقاها نيابة عنهم الأديب الأستاذ الحسن خيرات، ثم قصيدة شعرية للشاعر علي الحربي.

وفي الختام رفع "الحربي" شكره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على استقبال سموه الكريم له وتهنئته وتسليمه الجائزة، وفي نهاية الحفل قدمت له الهدايا والدروع التذكارية.

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