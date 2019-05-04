محمد بن مسعود - الدمام - توقيف الرئيس السابق للمخابرات اعتقلت قوات الأمن الجزائرية اليوم (السبت) سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". ونسبت "أسوشيتد برس" إلى مسؤول أمني قوله: "إن سعيد بوتفليقة موقوف حاليًا ويجري استجوابه". في سياق متصل، أشارت عناوين صحيفة "النهار" اليوم إلى خبر اعتقال الرئيس السابق لدائرة الاستعلام الأمن (المخابرات) الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وخلفه على رأس جهاز المخابرات والمقرب من شقيق الرئيس بشير طرطاق. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن التهم الموجهة للثلاثي تتعلق بـ "التآمر" على الحراك الشعبي ومحاولة إجهاضه. الجزائر.. اعتقال شقيق "بوتفليقة" وإخضاعه للتحقيق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04 اعتقلت قوات الأمن الجزائرية اليوم (السبت) سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". ونسبت "أسوشيتد برس" إلى مسؤول أمني قوله: "إن سعيد بوتفليقة موقوف حاليًا ويجري استجوابه". في سياق متصل، أشارت عناوين صحيفة "النهار" اليوم إلى خبر اعتقال الرئيس السابق لدائرة الاستعلام الأمن (المخابرات) الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وخلفه على رأس جهاز المخابرات والمقرب من شقيق الرئيس بشير طرطاق. Advertisements وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن التهم الموجهة للثلاثي تتعلق بـ "التآمر" على الحراك الشعبي ومحاولة إجهاضه. 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 09:37 PM توقيف الرئيس السابق للمخابرات توقيف الرئيس السابق للمخابرات اعتقلت قوات الأمن الجزائرية اليوم (السبت) سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". ونسبت "أسوشيتد برس" إلى مسؤول أمني قوله: "إن سعيد بوتفليقة موقوف حاليًا ويجري استجوابه". في سياق متصل، أشارت عناوين صحيفة "النهار" اليوم إلى خبر اعتقال الرئيس السابق لدائرة الاستعلام الأمن (المخابرات) الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وخلفه على رأس جهاز المخابرات والمقرب من شقيق الرئيس بشير طرطاق. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن التهم الموجهة للثلاثي تتعلق بـ "التآمر" على الحراك الشعبي ومحاولة إجهاضه. ، الجزائر.. اعتقال شقيق "بوتفليقة" وإخضاعه للتحقيق ،

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