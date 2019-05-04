، الأخضر الشاب يواجه نيجيريا وديًّا في معسكر النمسا ،

يخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا الأحد مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية؛ وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
ويلاقي "الأخضر" الشاب منتخب نيجيريا في المباراة التي تجمعهما في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت النمسا (الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية) على ملعب الاتحاد النمساوي لكرة القدم.
وعلى الصعيد الميداني، اختتم لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم على ملعب "ثيرمن" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي تركزت على مران للجُمل التكتيكية، تلاه مران على الكرات الثابتة الهجومية.
الأخضر الشاب يواجه نيجيريا وديًّا في معسكر النمساصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
يخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا الأحد مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية؛ وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
ويلاقي "الأخضر" الشاب منتخب نيجيريا في المباراة التي تجمعهما في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت النمسا (الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية) على ملعب الاتحاد النمساوي لكرة القدم.
وعلى الصعيد الميداني، اختتم لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم على ملعب "ثيرمن" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي تركزت على مران للجُمل التكتيكية، تلاه مران على الكرات الثابتة الهجومية.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
09:38 PM
استعدادًا لكأس العالم
يخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا الأحد مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية؛ وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
ويلاقي "الأخضر" الشاب منتخب نيجيريا في المباراة التي تجمعهما في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت النمسا (الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية) على ملعب الاتحاد النمساوي لكرة القدم.
وعلى الصعيد الميداني، اختتم لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم على ملعب "ثيرمن" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، التي تركزت على مران للجُمل التكتيكية، تلاه مران على الكرات الثابتة الهجومية.
، الأخضر الشاب يواجه نيجيريا وديًّا في معسكر النمسا ،
المصدر : الخليج 365
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