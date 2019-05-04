، فيديو مروع .. هل شاهدت إعصارًا يطير بالحافلات ويسقط الرافعات؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعلها "فاني" ولم يبق إلا أن يطير بكتل الخرسانة

لم يبق لهذا الإعصار إلا أن يطير بكتل الخرسانة الأسمنتية، بعدما كشف شريط فيديو عن قوة غريبة لإعصار "فاني" بالهند، وهو يطير بالحافلات ويقلبها ويسقط الرافعات وأسقف المباني، وقد تسبب بمقتل 12 شخصًا على الأقل.

وبثت وسائل إعلام هندية شريط فيديو، يظهر رافعة عملاقة فوق أحد المباني العالية، وقد بدأت تهتز يمينًا ويسارًا، ثم تمايلت حتى سقطت فوق بعض المباني على مسافة بعيدة.

وفي لقطات أخرى ظهرت السيارات وهي تتطاير كلعب الأطفال، والأغرب كان تلاعب الإعصار بحافلة ضخمة وارتفاعها في الهواء وانقلابها.

إلى جانب خلع النوافذ والأبواب من الجدران وتطايرها في مشاهد مرعبة حتى لمن يحتمون داخل المنازل.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم في ولاية أوديشا بشرق الهند من جراء الإعصار الذي اجتاح البلاد قبل أن يتحرك شمالاً إلى بنجلاديش يوم السبت، حيث نقلت السلطات أكثر من مليون شخص إلى مناطق آمنة.

وقال بيشنوبادا سيثي المفوض الخاص بشؤون الإغاثة في أوديشا لرويترز إن 116 شخصًا أُصيبوا في أنحاء الولاية.