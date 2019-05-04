محمد بن مسعود - الدمام - التحفظ عليه والمضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة الليث، مساء اليوم، بمروج عرق مسكر بالمحافظة. وتفصيلاً؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الليث، وبمتابعة من مدير شرطة المحافظة، من الإطاحة بأحد مروجي العرق المسكر. وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من العرق، وقد تم التحفظ عليه والمضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه. سقوط أحد مروجي العرق المسكر في قبضة "تحريات وبحث الليث" عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-04 أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة الليث، مساء اليوم، بمروج عرق مسكر بالمحافظة. وتفصيلاً؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الليث، وبمتابعة من مدير شرطة المحافظة، من الإطاحة بأحد مروجي العرق المسكر. Advertisements وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من العرق، وقد تم التحفظ عليه والمضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه. 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 09:23 PM التحفظ عليه والمضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه التحفظ عليه والمضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة الليث، مساء اليوم، بمروج عرق مسكر بالمحافظة. وتفصيلاً؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الليث، وبمتابعة من مدير شرطة المحافظة، من الإطاحة بأحد مروجي العرق المسكر. وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من العرق، وقد تم التحفظ عليه والمضبوطات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه. ، سقوط أحد مروجي العرق المسكر في قبضة "تحريات وبحث الليث" ،

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