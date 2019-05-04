، "دراجو" المنطقة الغربية ينقذون مصابي الكوارث والحوادث ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقام أحد الفِرق في مدينة جدة (باند أوف بايكرز)، بإشراف من الدكتور بندر بارحيم، دورة (الدراج المنقذ) حول أساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التعاطي مع المصابين، وأدوات السلامة، ومكافحة الحرائق لغير المختصين.

وتضمنت المحاضرة كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور.

وألقى المحاضرة من إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة المدرب عائض موسى الشمراني. كما ألقى المدرب والمختص بعلم الإطفاء محمد الرفاعي محاضرة عن مكافحة الحرائق، وأدوات السلامة. وقد اشتملت على أنواع الحرائق والطفايات، وطرق استخداماتها، وأجهزة السلامة، وأهمية القيام بالصيانة الدورية للطفاية، سواء كانت داخل المنزل أو في الأماكن العامة.

وقد بلغ عدد الحضور ٤٥٠ شخصًا تقريبًا، شارك فيها دراجو المنطقة الغربية، إضافة إلى دراجين من مناطق أخرى؛ وهو ما يعكس مدى الوعي لدى الدراجين، وحبهم للأعمال التطوعية، ومساعدة المجتمع، والمساهمة ببناء مجتمع واعٍ.

وقال المشرف على البرنامج الدكتور بندر عبدالله بارحيم، متخصص طب طوارئ وإدارة كوارث مساعد مدير التدريب بمنطقة مكة المكرمة: "كثير من الناس يشاهدون فِرق دراجات نارية منتشرة في مناطق كثيرة. هؤلاء الشباب يزاولون هذه الهواية، ولكن رأينا أنه جميل جدًّا لو أضفنا شيئًا إلى هذه الهواية بمهارات أخرى، هي الدراج المنقذ".

وأردف: "فلو - لا قدر الله - صادفت حادث أمامك، أو أُصيب أحد الزملاء الدراجين وأنت تنتقل بالدراجة النارية في أي منطقة، كيف تسعفه؟ أو واجهت حريقًا أمامك - لا قدر الله- كيف تطفئ الحريق بالطريقة الصحيحة؟ وكذلك مثلما سمعنا في المحاضرة من حالات لا تنتظر، مثل حالات النزيف أو التوقف عن التنفس.. فهذه من الأشياء التي تحتاج لتدخل سريع، ويكون هناك صعوبة لوصول الهلال الأحمر أو الفرق الطبية أو الدفاع المدني. وأيضًا الحريق لو لم يُتعامل معه بشكل سريع جدًّا خلال أربع دقائق سيصبح صعبًا جدًّا".

وأوضح أن الهدف أن يكون الدراجون مستعدين وجاهزين بالمعلومات والعلم والمعرفة أثناء تجوالهم في مدينة جدة ومملكتنا الحبيبة.. في حال وجود أي حادث يتدخلون، سواء كان حادثًا مروريًّا، أو حالة غرق، أو حريقًا، أو إصابات.. فبإمكانه أن يتدخل بالشكل الصحيح. أيضًا يحافظ على المصاب من مضاعفات الحادث التي يمكن أن يتعرض لها.

وأضاف المدرب محمد الرفاعي رئيس فريق باند أوف بايكرز للدراجات النارية: "نحن بوصفنا دراجين لدينا دائمًا حس بالمسؤولية تجاه المجتمع؛ ونرغب في أن نكون فاعلين في المجتمع. وقد تم طرح الموضوع على رؤساء الفرق الموجودين في المنطقة الغربية، ووجدنا منهم الدعم الذي في الحقيقة هو متوقع منهم، وكثافة الحضور بالعدد الكبير، ومن مختلف مناطق السعودية، تعكس مدى نجاح البرنامج.. وطلب تكرار البرنامج من الكثيرين الذين لم تسمح لهم الفرصة بالحضور يشجعنا على أن نستمر في الخدمة الاجتماعية، وأن نكرر هذه التجربة بشكل موسع.. كما نتمنى أن تنتقل الفكرة إلى جميع مناطق السعودية".

وأردف: "وقد شاهدنا اهتمام الحضور بكثافة الأسئلة بأدق التفاصيل؛ وهذا يعكس حرصهم واستعدادهم ليكونوا جاهزين في أي ظرف طارئ. وأيضًا هناك لفتة جميلة من بعض الشركات الداعمة لهم؛ فقد وجدنا خطوط السلام للطيران تقدم تذاكر مجانية لتحفيزهم على الحضور، وفندق الدار البيضاء منذ اللحظة الأولى قدم دعمًا لهم بقاعة القصر؛ ليقام بها البرنامج، إضافة إلى أن وجود شركة هوندا أضاف رونقًا خاصًّا وفقرة جميلة عن الصيانة السريعة بأمسية جميلة، عشنا تفاصيلها مع شبابنا الذين هم ثروة الوطن، وهم المستقبل، وهم مَن يعكس وعينا وقدرتنا على التطور".