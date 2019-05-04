، الجموع تشيع قائد مدرسة "العرضيات" المغدور أمام باب مدرسته ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور المحافظ ومدير التعليم ومديري الإدارات

أدت جموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم صلاة الجنازة على قائد المدرسة الذي قُتل أمام باب مدرسته الشيخ محمد بن علي آل شاكر العامري شيخ قبيلة العوامر بجامع محطة التحلية بالعوامر ، وذلك بحضور محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف ومدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل بالعرضيات والمناطق المجاورة وعدد كبير من زملاء العامري ومئات المصلين والمشيعين.

واكتظ الجامع الكبير بالمصلين حتى امتدت الصفوف للساحات الخارجية، والذين ازدحمت بهم المقبرة والطرق المؤدية.

وكانت الجريمة هزت أوساط المجتمع عمومًا والتعليمي على وجه الخصوص وتناقلها الكثير بفاجعة كبيرة.

وانفردت "الخليج 365" بنشر مقتل الشيخ العامري بعنوان "جريمة قتل بالعرضيات ضحيتها قائد مدرسة.. 4 طلقات أمام باب المدرسة"، ثم "أوراق من حياة قائد مدرسة العرضيات المغدور.. كرّم أبناء الشهداء قبل يومين".