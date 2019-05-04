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أحرق مجموعة من الجناة خيمة سبيل، طولها 30 مترًا، وعرضها 10 أمتار، كائنة على جانب الطريق المؤدي من محافظة الطائف إلى الباحة، وتحديدًا بمركز قيا جنوب شرقي المحافظة. فيما بُلّغت الشرطة بالواقعة، وما زالت الإجراءات تتواصل لضبط الجناة.
وقال لـ"الخليج 365" صاحب الخيمة، المواطن "عواض بن علي الطهيفاني الحارثي": أنشأتُ خيمة طولها 30 مترًا، وعرضها 10 أمتار، على جانب الطريق المؤدي من الطائف إلى الباحة، وتحديدًا بمركز قيا، وأسميتها "حاتمية قيا"؛ وذلك لتكون سبيلاً للمارة والعابرين مع الطريق، أقدِّم لهم بها القهوة والشاي والتمر والماء البارد مجانًا.. ولها مدة تقارب العامين، وبها عامل، يقدم للمسافرين هذه المشروبات. مشيرًا إلى أن عدد مَن كان يدخلها يوميًّا يقرب من 30 إلى 40 شخصًا من المسافرين.
وأضاف: مع الأسف، فوجئنا ببعض ضعاف النفوس، وهم معروفون لدينا، بإحراقها مرتين. وكانت المرة الأولى فَجْرًا، ثم عاودوا الواقعة مرة ثانية؛ إذ أكملوا على الخيمة عصرًا حتى أصبحت رمادًا.
وأكد أنه كان قد أبلغ الشرطة التي باشرت الحالة، مناشدًا إياها بذل الجهد للقبض على الجناة المعروفين لديه، الذين حدد هوياتهم للشرطة.
شاهد.. عابثون يحرقون "حاتمية قيا" بطريق الطائف – الباحة.. وصاحبها يناشد القبض عليهم
أحرق مجموعة من الجناة خيمة سبيل، طولها 30 مترًا، وعرضها 10 أمتار، كائنة على جانب الطريق المؤدي من محافظة الطائف إلى الباحة، وتحديدًا بمركز قيا جنوب شرقي المحافظة. فيما بُلّغت الشرطة بالواقعة، وما زالت الإجراءات تتواصل لضبط الجناة.
وقال لـ"الخليج 365" صاحب الخيمة، المواطن "عواض بن علي الطهيفاني الحارثي": أنشأتُ خيمة طولها 30 مترًا، وعرضها 10 أمتار، على جانب الطريق المؤدي من الطائف إلى الباحة، وتحديدًا بمركز قيا، وأسميتها "حاتمية قيا"؛ وذلك لتكون سبيلاً للمارة والعابرين مع الطريق، أقدِّم لهم بها القهوة والشاي والتمر والماء البارد مجانًا.. ولها مدة تقارب العامين، وبها عامل، يقدم للمسافرين هذه المشروبات. مشيرًا إلى أن عدد مَن كان يدخلها يوميًّا يقرب من 30 إلى 40 شخصًا من المسافرين.
وأضاف: مع الأسف، فوجئنا ببعض ضعاف النفوس، وهم معروفون لدينا، بإحراقها مرتين. وكانت المرة الأولى فَجْرًا، ثم عاودوا الواقعة مرة ثانية؛ إذ أكملوا على الخيمة عصرًا حتى أصبحت رمادًا.
وأكد أنه كان قد أبلغ الشرطة التي باشرت الحالة، مناشدًا إياها بذل الجهد للقبض على الجناة المعروفين لديه، الذين حدد هوياتهم للشرطة.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
08:49 PM
الخيمة عمرها عامان ومساحتها 300 متر.. ووُضعت سبيلاً للمارة والعابرين
أحرق مجموعة من الجناة خيمة سبيل، طولها 30 مترًا، وعرضها 10 أمتار، كائنة على جانب الطريق المؤدي من محافظة الطائف إلى الباحة، وتحديدًا بمركز قيا جنوب شرقي المحافظة. فيما بُلّغت الشرطة بالواقعة، وما زالت الإجراءات تتواصل لضبط الجناة.
وقال لـ"الخليج 365" صاحب الخيمة، المواطن "عواض بن علي الطهيفاني الحارثي": أنشأتُ خيمة طولها 30 مترًا، وعرضها 10 أمتار، على جانب الطريق المؤدي من الطائف إلى الباحة، وتحديدًا بمركز قيا، وأسميتها "حاتمية قيا"؛ وذلك لتكون سبيلاً للمارة والعابرين مع الطريق، أقدِّم لهم بها القهوة والشاي والتمر والماء البارد مجانًا.. ولها مدة تقارب العامين، وبها عامل، يقدم للمسافرين هذه المشروبات. مشيرًا إلى أن عدد مَن كان يدخلها يوميًّا يقرب من 30 إلى 40 شخصًا من المسافرين.
وأضاف: مع الأسف، فوجئنا ببعض ضعاف النفوس، وهم معروفون لدينا، بإحراقها مرتين. وكانت المرة الأولى فَجْرًا، ثم عاودوا الواقعة مرة ثانية؛ إذ أكملوا على الخيمة عصرًا حتى أصبحت رمادًا.
وأكد أنه كان قد أبلغ الشرطة التي باشرت الحالة، مناشدًا إياها بذل الجهد للقبض على الجناة المعروفين لديه، الذين حدد هوياتهم للشرطة.
، شاهد.. عابثون يحرقون "حاتمية قيا" بطريق الطائف – الباحة.. وصاحبها يناشد القبض عليهم ،
المصدر : الخليج 365
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