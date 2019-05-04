السعودية اليوم / استشهاد رضيعة ووالدتها في قصف لقوات الاحتلال شرق غزة



غزة 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

استشهدت اليوم رضيعة ووالدتها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء باستشهاد الطفلة صبا محمود أبو عرار (سنة وشهران)، كما استشهدت والدتها فلسطين صالح أبو عرار وهي حامل متأثرة بجروحها الخطرة التي أصيبت بها، كما أصيبت شقيقة الطفلة بحروح متوسطة جراء الاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة غزة عقب غارات وقصف مدفعي لقوات الاحتلال شرق حيي الشجاعية والتفاح والزيتون شرق المدينة.

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21:34ت م

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