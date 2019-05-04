السعودية اليوم / ‏الأمير عبدالعزيز بن سعد يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجنة العفو عن سجناء الحق العام بمنطقة حائل



حائل 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019 م واس

‏وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمباشرة لجنة العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة ودراسة ملفات النزلاء والنزيلات والأحداث ونزيلات دار رعاية الفتيات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وشدد سموه على مواصلة لجنة العفو بالمنطقة لأعمالها على مدار الساعة، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم .

// انتهى //

21:07ت م

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