

غزة 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمارة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرة إسرائيلية من طراز إف 16 أطلقت صاروخًا تجاه عمارة تعود لعائلة اقطيفان، كما تضم مبنى وكالة الأناضول التركية، في حي الرمال بالمدينة.

// انتهى //

21:07ت م

0096





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طيران الاحتلال الإسرائيلي يدمر عمارة سكنية غرب مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.