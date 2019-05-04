السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يطلع على مبادرة "اكتمل" لبناء المراكز الصحية



الدمام 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة على مبادرة " اكتمل" التي تهدف لبناء مراكز صحية متكاملة بخدمات شاملة وجودة عالية تغطي حاجة المرضى في المنطقة وتخدم أكثر من ٧٠٠ ألف مستفيد، وذلك بالتعاون مع صحة الشرقية ودعم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الخاصة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي وصاحبة مبادرة " اكتمل" مريم بنت عيسى العجمي التي أنشأتها بالتعاون مع مدير قطاع الرعاية الصحية بمحافظة الخبر علي آل طراد والمدير الطبي الدكتورة وفاء السعيد.

واستمع سموه إلى شرح عن المبادرة وما تقدمه للمجتمع، مبيناً أنها مبادرة نوعية ومهمة لتفعيل دور الشباب في المجتمع والتعاون مع الجهات الرسمية لتنمية المنطقة، مؤكدا سموه أن صناعة المبادرات النوعية والشراكة المجتمعية تساهم بشكل كبير في التطور والتنمية والرقي بالمجتمع.

وأشار سموه إلى أن الهدف الأول لدى القيادة الرشيدة هو الاهتمام بصحة الإنسان وتقديم الرعاية الصحية له بأفضل جودة، موجهاً سموه بالبدء في تنفيذ أولى خطوات المبادرة في الحي الذي يكون عدد المستفيدين أكثر عن غيره، متمنيا سموه للمبادرة ولصاحبتها ولجميع من ساهم معها التوفيق والسداد.

وقدمت صاحبة المبادرة مريم العجمي شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه لأبنائه وبناته واهتمامه الشخصي بمبادرة " اكتمل " وهذا إن دل فإنما يدل على عظم التواصل والعطاء المبذول من سموه ويعزز من تحقيق الهدف المشترك وهو تطوير المنطقة الشرقية وتلبية احتياجات المواطنين وهذا يدفعنا للاستمرارية ويشعرنا بالسعادة.

بدوره أوضح مدير عام صحة الشرقية الدكتور العريفي أن المديرية تقوم بعمل مشترك لتشجيع المبادرات من خلال قسم المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إدارة المراكز الصحية وإدارة الأراضي تعمل على بناء مراكز صحية مناسبة.

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21:00ت م

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