

السيح 29 شعبان 1440هـ الموافق 04 مايو 2019م واس

بدأت إدارة الدفاع المدني بالخرج تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، لمتابعة مختلف المنشأت التجارية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدماتها.

وتشتمل الخطة خلال شهر رمضان على توزيع دوريات السلامة في الأسواق العامة وحول المولات والمجمعات التجارية والتمركز في المواقع المزدحمة بمدينة السيح لمواجهة زيادة حجم العمل وتعدد الانشطة خلال الشهر الفضيل بهدف تقديم خدماتها ولسرعة مباشرة الحوادث ، وتكثيف الأعمال الرقابية على جميع المطاعم والمطابخ ومواقع الاسواق الرمضانية والمحلات والمستودعات الغذائية للتأكد من مدى تطبيق شروط السلامة والالتزام بالشروط الواجب توافرها في مختلف الأنشطة التجارية.

وتستمر الخطة الرقابية طوال شهر رمضان وحتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك لتشمل جميع الفنادق ومجمعات الشقق المفروشة والمدن الترفيهية وقاعات الاحتفالات للتأكد من توفر وسائل السلامة للازمة ومخارج الطوارىء وسلامة الشبكة الكهربائية وتوفر طفايات الحريق في تلك المنشات حرصا على سلامة مرتاديها وتلافياً لحدوث الحرائق والحوادث الخطيرة.

// انتهى //

19:59ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني يكثف أعماله الرقابية بمدينة السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.