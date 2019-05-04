انت الان تتابع تفاصيل خبر استجابة لطلب ترامب.. السعودية تعتزم رفع إنتاج النفط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 08:49 مساءً - كشفت مصادر مطلعة على السياسة السعودية أن المملكة تعتزم رفع إنتاج النفط في يونيو المقبل، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبوظبي والرياض لتعويض النفط الإيراني.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أن أي زيادة في إنتاج السعودية ستظل داخل حصتها الإنتاجية في إطار اتفاق تخفيضات المعروض المبرم بين أوبك وحلفائها، ضمن مجموعة المنتجين داخل وخارج "أوبك".

وقالت مصادر بالقطاع إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج أكبر مصدر للخام في العالم نحو 10 ملايين برميل يومياً في مايو الجاري، مرتفعاً بشكل طفيف عن أبريل الماضي لكن يظل دون حصة المملكة البالغة 10.3 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.

وبرر أحد المصادر بالقول إن زيادة إنتاج مايو الجاري لا ترتبط بمساعي واشنطن لضخ المزيد من نفط أوبك بعد أن أنهت الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني، حيث كانت الإعفاءات تسمح بشراء النفط من إيران رغم العقوبات الأمريكية.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى اتصالاً مع السعودية وأوبك وطلب خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من تحدث ولا متى.

Advertisements

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر الأسبوع الماضي متجاوزة 75 دولاراً للبرميل، لأسباب منها بواعث القلق بشأن تراجع الإمدادات الإيرانية. وبلغ سعر برنت نحو 70 دولاراً في معاملات يوم الخميس الماضي.

وقال أحد المصادر "السعوديون يريدون أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية لشهر أو شهرين على الأقل. لا يرغبون في زيادة إنتاجهم فوق 10.3 مليون برميل يومياً، لأنهم جزء من اتفاق أوبك+، لكنهم يتعرضون أيضاً لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة إنتاجهم".

وأضاف: "الشيء الأكيد هو أنه إذا طلب العملاء مزيداً من النفط فإنهم سيرفعون حينئذ الإنتاج".

وتريد السعودية أسعار نفط لا تقل عن 70 دولاراً للبرميل هذا العام مع سعيها لتعزيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وتمويل إصلاحات اقتصادية وحربها الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية في المملكة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على أساس بقاء أسعار النفط في منتصف نطاق الستين دولاراً للبرميل.

وتشهد إمدادات النفط شحاً إضافياً بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتصاعد جديد للقتال في ليبيا. وزادت بواعث القلق بشأن المعروض بسبب التعطيلات في نيجيريا وتلوث للنفط الروسي المُصدر إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي.