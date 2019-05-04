2019-05-04

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في الرياض وحائل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف- مبيعات مناولة المواد (حائل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مشغل ثالث- إنتاج (حائل): شهادة الدبلوم في المجال الصناعي.

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. محلل أول- إدارة الأداء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو الهندسة).

. مهندس ثالث- أنشطة تميز العمليات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)