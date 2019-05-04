أهالي حفر الباطن يشكون من زحام المسلخ

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت محافظة حفر الباطن، منذ صباح اليوم وتزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أزمة كبيرة في ذبح الذبائح؛ إذ تكدس الكثير من المواطنين أمام أبواب المسلخ الأهلي، والذي يعتبر الوحيد في المحافظة، ويقع أمام سوق الأغنام.

وأبدى الكثير من المواطنين استياءهم من الازدحام، وتساءل البعض كيف يكون لأكبر سوق أغنام على المملكة والشرق الأوسط مسلخ واحد فقط؟!

وذكر أحد المواطنين أن المسلخ لا يوجد به عدد كافٍ من العمالة، وأن المسلخ لا توجد به أماكن مناسبة للجلوس، وأن المقاعد الحالية تفتقر النظافة.

وطالب المواطنون أمانة حفر الباطن بوضع حلول جذرية لهذه الأزمة المتكررة سنويًّا؛ كإنشاء مسلخ آخر أو اعتماد مسالخ مؤقتة في عدد من المطابخ، وأن يكون سعرها كسعر المسلخ الأهلي.

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