شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
تداول عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في مدينة سدير، مساء اليوم (السبت)، بسبب الأحوال الجوية.
ومن المنتظر أن يصدر إعلان المحكمة العليا بأن يكون يوم غد (الأحد) هو المتمم لشهر شعبان، فيما سيكون بعد غد (الاثنين) أول أيام شهر رمضان المبارك.
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