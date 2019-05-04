شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية»: تحقيق عاجل مع المقصرين بسبب تجمع مياه جامع الملك خالد بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم (السبت) بالتحقيق مع الإمام والمؤذن ومسؤولي شركة الصيانة في جامع الملك خالد بحي منفوحة وسط الرياض، بعد انتشار مقطع فيديو أطلق فيه أحد المواطنين نداءً عاجلاً للوزير بوجود تجمع مياه آسنة في بدروم الجامع أصبحت مرتعا للحشرات ومصدراً للروائح الكريهة ما يشكل خطراً على صحة المصلين.

وأكد الوزير آل الشيخ على المسؤولين بفرع الوزارة بمنطقة الرياض تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع ومعالجة الأمر بأسرع وقت، والتحقيق مع منسوبيه وشركة الصيانة التي تقوم عليه، وإعداد دراسة عاجلة فورية لترميمه وصيانته وكل ما يحتاج إليه الجامع من إصلاحات.

وعبر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره وتقديره للمواطن الذي وجه ملاحظاته، مؤكداً أن المواطن السعودي لا يراهن عليه في غيرته على بيوت الله وحبه لوطنه، وهو عين الوزارة في جميع ما تقوم به تجاه بيوت الله وفي ما يحقق رسالتها، سائلاً الله تعالى أن يديم على مملكتنا الأمن والأمان.