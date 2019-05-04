شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440.

وتضمن تتوجيه أمير الجوف مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.