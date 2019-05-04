باكستان تقتل 3 إرهابيين على حدود إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت قوات الأمن الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة مسلحين آخرين من العناصر الإرهابية في إطار عملية التمشيط التي تنفذها منذ أيام في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وأوضحت قناة «جيو نيوز» الباكستانية أمس، نقلا عن مصادر أمنية أن العملية تنفذتها وحدة من القوات شبه العسكرية ضد معاقل التنظيمات المسلحة المتورطة وراء الأعمال الإرهابية في إقليم بلوشستان.

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وبينت أن وحدة القوات شبه العسكرية داهمت معقلا آخر للمسلحين في منطقة «تربت» القريبة من الحدود مع إيران، وقضت على ثلاثة إرهابيين وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وجاء هذا التطور بعد يومين من إعلان السلطات الباكستانية عن القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال العملية الجارية في إقليم بلوشستان.

وكانت باكستان قد قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى إيران لعدم اتخاذها أي إجراء ضد التنظيمات الإرهابية التي تتواجد على أراضيها وتمارس الأعمال الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني.