سياحة الباحة تكثف الرقابة بموسم إجازة الصيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الباحة بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة في تنفيذ خطتها الموسمية استعدادا لاستقبال موسم الإجازة الصيفية، والتي تركز على تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية وتوفير أفضل الخدمات السياحية لأهالي وزوار المنطقة. وأوضح مدير السياحة بالمنطقة زاهر الشهري أن الخطة تهدف لخدمة صناعة السياحة ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال الجولات الميدانية، والزيارات التفتيشية والرقابية، للتأكد من جاهزية المنطقة سياحيا



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