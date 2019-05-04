وظائف على مراتب عليا بجامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ السيح تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية. ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق الموقع الالكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: (http://jobs.psau.edu.sa) وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.



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