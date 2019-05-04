تحديد مواعيد القبول والتسجيل بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف حددت جامعة الطائف مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل، عبر بوابتها الالكترونية. وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط أن القبول سيكون الكترونيا على التخصص مباشرة، مشيرا إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو موقع العمادة الالكتروني من خلال خدمة (استفسار)، وأن بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية من 14 إلى 20 رمضان، فيما ستعلن نتائج التجسير 17 شوال المقبل.



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