خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الرياض متوجهاً إلى محافظة جدة .

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، و الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، و الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، و الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن جلوي، و الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، و الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، و الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، و الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، و الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، و الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، والملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، و الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، و الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

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كما كان في وداع الملك المفدى عند سلم الطائرة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، و نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، و نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، و رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.