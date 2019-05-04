سقوط سقف بمستودع أغذية في جدة يودي بحياة أربعيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفي مواطن أربعيني إثر سقوط سقف مشيد من الحديد داخل مركز تجاري للمواد الغذائية شمال شرق جدة أمس الأول.

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وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مركز العمليات الموحد تلقى عند العاشرة من مساء الجمعة بلاغا عن انهيار سقف مركز يعمل في نشاط المواد الغذائية شمال شرق جدة، حيث شرعت فرق الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في أعمالها بالبحث ورفع الأنقاض بحثا عن محتجزين، وجرى فصل التيار الكهربائي عن المركز التجاري بعد أن أخلي جميع من كانوا فيه من المتسوقين والعاملين احترازيا حتى زوال الخطورة.

وقال «إنه عثر على رجل في العقد الرابع من العمر تم إخراجه بعد أن فارق الحياة حسب الكشف الطبي الأولي من الهلال الأحمر».

وأشار إلى أن المعلومات الأولية للتحقيق في الموقع تفيد بأن الرجل المتوفى سعودي كان من ضمن المتسوقين بالمركز لحظة انهيار السقف. وأكملت فرق البحث تحت الأنقاض وفرق الإنقاذ أعمالها دون العثور على أي إصابات أو محتجزين؛ لتسجل حالة وفاة هي حصيلة حادثة الانهيار. من جانب آخر باشر عدد من الجهات المعنية أعمالها في موقع الحادث، وما زالت أعمال التحقيق جارية.