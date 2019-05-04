دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تعذر رؤية هلال رمضان.. وغدًا المتمم لشهر شعبان أكدت مصادر تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم السبت في تمير وسدير والقصيم، ليكون غدًا المتمم لشهر شعبان. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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