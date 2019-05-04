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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا، يقضي بإعفاء رئيس لجنة الحكام خليل جلال على خلفية تصريحه الإعلامي في أعقاب المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت نادي الاتحاد بنادي التعاون، وانتهت بفوز التعاون، وتحقيقه الكأس؛ وذلك لمخالفة جلال نظام التصاريح الإعلامية، والحديث لوسائل الإعلام دون موافقة الاتحاد، ونقله معلومات غير دقيقة.
وكان خليل جلال قد أدلى بتصريح إعلامي، قال فيه إنه يتم تزويد الحكام باللاعبين المؤثرين والمعروفين قبل تحكيمهم أيَّ لقاء، كما يجب على الحكام المحافظة على اللاعبين الأكثر شهرة، على حد قوله.
اتحاد القدم يعفي خليل جلال من "رئاسة لجنة الحكام"عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-04
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا، يقضي بإعفاء رئيس لجنة الحكام خليل جلال على خلفية تصريحه الإعلامي في أعقاب المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت نادي الاتحاد بنادي التعاون، وانتهت بفوز التعاون، وتحقيقه الكأس؛ وذلك لمخالفة جلال نظام التصاريح الإعلامية، والحديث لوسائل الإعلام دون موافقة الاتحاد، ونقله معلومات غير دقيقة.
وكان خليل جلال قد أدلى بتصريح إعلامي، قال فيه إنه يتم تزويد الحكام باللاعبين المؤثرين والمعروفين قبل تحكيمهم أيَّ لقاء، كما يجب على الحكام المحافظة على اللاعبين الأكثر شهرة، على حد قوله.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
08:35 PM
بعد حديثه الإعلامي في نهائي كأس الملك
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا، يقضي بإعفاء رئيس لجنة الحكام خليل جلال على خلفية تصريحه الإعلامي في أعقاب المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت نادي الاتحاد بنادي التعاون، وانتهت بفوز التعاون، وتحقيقه الكأس؛ وذلك لمخالفة جلال نظام التصاريح الإعلامية، والحديث لوسائل الإعلام دون موافقة الاتحاد، ونقله معلومات غير دقيقة.
وكان خليل جلال قد أدلى بتصريح إعلامي، قال فيه إنه يتم تزويد الحكام باللاعبين المؤثرين والمعروفين قبل تحكيمهم أيَّ لقاء، كما يجب على الحكام المحافظة على اللاعبين الأكثر شهرة، على حد قوله.
، اتحاد القدم يعفي خليل جلال من "رئاسة لجنة الحكام" ،
المصدر : الخليج 365
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