، السودان.. أزمة وقود وسيولة تُفاقم الأوضاع قبل رمضان ،

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يواجه السودان أزمة وقود قبل شهر رمضان، وأزمة سيولة متفاقمة، وذلك بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب احتجاجات، أثارها رفع أسعار الخبز والوقود.
واصطفت السيارات في كل محطات البنزين تقريبًا في الخرطوم اليوم (السبت)، بينما كان سائقو السيارات ينتظرون للتزود بالوقود ساعات عدة، فيما أشرف جنود على المحطات لضمان حفظ النظام، بحسب "رويترز".
وخلت النقود من 12 من ماكينات الصراف الآلي في منطقة تجارية بوسط الخرطوم؛ واصطف عشرات الأشخاص على الماكينات التي كانت لا تزال تحوي نقودًا.
وأحصى شاهد من "رويترز" 88 شخصًا في طابور واحد على طريق رئيسي بوسط الخرطوم.
وتفرض تلك الأزمة، فضلاً عن أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، تحديات على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، الذي تشكَّل بعد أن عزل قادة الجيش "البشير"، واعتقلوه في 11 إبريل (نيسان).
ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن مَن سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات.
واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.
السودان.. أزمة وقود وسيولة تُفاقم الأوضاع قبل رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
يواجه السودان أزمة وقود قبل شهر رمضان، وأزمة سيولة متفاقمة، وذلك بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب احتجاجات، أثارها رفع أسعار الخبز والوقود.
واصطفت السيارات في كل محطات البنزين تقريبًا في الخرطوم اليوم (السبت)، بينما كان سائقو السيارات ينتظرون للتزود بالوقود ساعات عدة، فيما أشرف جنود على المحطات لضمان حفظ النظام، بحسب "رويترز".
وخلت النقود من 12 من ماكينات الصراف الآلي في منطقة تجارية بوسط الخرطوم؛ واصطف عشرات الأشخاص على الماكينات التي كانت لا تزال تحوي نقودًا.
وأحصى شاهد من "رويترز" 88 شخصًا في طابور واحد على طريق رئيسي بوسط الخرطوم.
وتفرض تلك الأزمة، فضلاً عن أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، تحديات على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، الذي تشكَّل بعد أن عزل قادة الجيش "البشير"، واعتقلوه في 11 إبريل (نيسان).
ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن مَن سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات.
واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
08:38 PM
زحام على محطات البنزين والصرافات الآلية
يواجه السودان أزمة وقود قبل شهر رمضان، وأزمة سيولة متفاقمة، وذلك بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب احتجاجات، أثارها رفع أسعار الخبز والوقود.
واصطفت السيارات في كل محطات البنزين تقريبًا في الخرطوم اليوم (السبت)، بينما كان سائقو السيارات ينتظرون للتزود بالوقود ساعات عدة، فيما أشرف جنود على المحطات لضمان حفظ النظام، بحسب "رويترز".
وخلت النقود من 12 من ماكينات الصراف الآلي في منطقة تجارية بوسط الخرطوم؛ واصطف عشرات الأشخاص على الماكينات التي كانت لا تزال تحوي نقودًا.
وأحصى شاهد من "رويترز" 88 شخصًا في طابور واحد على طريق رئيسي بوسط الخرطوم.
وتفرض تلك الأزمة، فضلاً عن أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، تحديات على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، الذي تشكَّل بعد أن عزل قادة الجيش "البشير"، واعتقلوه في 11 إبريل (نيسان).
ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن مَن سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات.
واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.
، السودان.. أزمة وقود وسيولة تُفاقم الأوضاع قبل رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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