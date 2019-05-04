، بعملية نوعية.. مقتل 7 قيادات حوثية في تدمير غرفة عمليات مركزية بالبيضاء ،

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قُتل سبعة من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في عملية نوعية، نفَّذها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت).
وأوضح الموقع أن العملية استهدفت غرفة عمليات مركزية للمليشيا الانقلابية مساء أمس في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر.
وأضاف بأن قوات الجيش رصدت القيادات الحوثية لحظة وصولها إلى غرفة العمليات على متن سيارة مصفحة قبل نصف ساعة من الاستهداف.
وبيَّن "سبتمبر نت" أن العملية أدت إلى تدمير غرفة العمليات، ومصرع كل قيادات المليشيا المجتمعة بداخلها، إضافة إلى تدمير السيارة المصفحة التي كانت موجودة بجوار الغرفة.
بعملية نوعية.. مقتل 7 قيادات حوثية في تدمير غرفة عمليات مركزية بالبيضاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
قُتل سبعة من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في عملية نوعية، نفَّذها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت).
وأوضح الموقع أن العملية استهدفت غرفة عمليات مركزية للمليشيا الانقلابية مساء أمس في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر.
وأضاف بأن قوات الجيش رصدت القيادات الحوثية لحظة وصولها إلى غرفة العمليات على متن سيارة مصفحة قبل نصف ساعة من الاستهداف.
وبيَّن "سبتمبر نت" أن العملية أدت إلى تدمير غرفة العمليات، ومصرع كل قيادات المليشيا المجتمعة بداخلها، إضافة إلى تدمير السيارة المصفحة التي كانت موجودة بجوار الغرفة.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
08:35 PM
تدمير سيارة مصفحة
قُتل سبعة من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في عملية نوعية، نفَّذها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت).
وأوضح الموقع أن العملية استهدفت غرفة عمليات مركزية للمليشيا الانقلابية مساء أمس في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر.
وأضاف بأن قوات الجيش رصدت القيادات الحوثية لحظة وصولها إلى غرفة العمليات على متن سيارة مصفحة قبل نصف ساعة من الاستهداف.
وبيَّن "سبتمبر نت" أن العملية أدت إلى تدمير غرفة العمليات، ومصرع كل قيادات المليشيا المجتمعة بداخلها، إضافة إلى تدمير السيارة المصفحة التي كانت موجودة بجوار الغرفة.
، بعملية نوعية.. مقتل 7 قيادات حوثية في تدمير غرفة عمليات مركزية بالبيضاء ،
المصدر : الخليج 365
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