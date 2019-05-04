، خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الرياض متوجهًا إلى محافظة جدة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن جلوي، والدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.