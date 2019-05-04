، أمير منطقة القصيم: أبارك لـ"التعاونيين" تحقيق كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد باهتمام القيادة بالرياضة والرياضيين

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- على الرعاية الكريمة للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين وتتويجه نادي التعاون بكأس البطولة.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالمستوى الفني الكبير الذي قدّمه الفريقان في النهائي الكبير، والذي حظي من خلاله نادي التعاون بمنطقة القصيم بتتويج من قائد هذه البلاد المباركة -أيده الله- مشيداً بجهود الهيئة العامة للرياضة، وما تحققه الأندية الرياضية بمنطقة القصيم من خلال العديد من الإنجازات المشرفة التي يقدمها أبناء المنطقة في شتى الألعاب والمناسبات الرياضية.

واختتم أمير منطقة القصيم حديثه بتقديم التهنئة والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي التعاون ولأعضاء الشرف والجهازين الفني والإداري واللاعبين، ولكل أهالي المنطقة هذا الإنجاز الرياضي المحقق، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.