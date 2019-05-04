، جموع غفيرة تشيع جثمان الشيخ "العامري" إلى مقبرة العوامر بالعرضيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لأربع طلقات بجوار باب مدرسته الخميس الماضي

شيّعت جموع غفيرة جثمان الشيخ محمد علي شاكر العامري قائد مدرسة العوامر الابتدائية والمتوسطة وشيخ قبيلة العوامر، يتقدمهم محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، ومدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي، ومدير التعليم بالمحافظة علي بن سلطان السهيمي.

وأدى المصلون الصلاة عليه -رحمه الله- بجامع التحلية بقبيلة العوامر، وسط حضور كبير جداً، وقدّموا لذويه أحر التعازي وصادق المواساة في وفاته.

وكان الشيخ "العامري" تعرّض لأربع طلقات بجوار باب مدرسته الخميس الماضي، أردته قتيلاً، فيما قام الجاني بتسليم نفسه لإدارة شرطة العرضيات في حينه.