، تركيا.. تكساس جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دليل سياحي صنف 21 موقعًا فيها ضمن الأكثر خطورة

تأكيدًا للمستوى الأمني الخطر الذي وصلت إليه الأوضاع في تركيا لاسيما المدن والمواقع التي كانت الحكومة التركية تروج لها كمواقع سياحية، أطلق موقع إكسبات جايد تركيا (دليل الأجانب في تركيا) دليلًا جديدًا يصنف 21 منطقة في تركيا ضمن المواقع الأخطر بالنسبة للسياح، محذرًا من مخاطر المجازفة بالتجول فيها بعد منتصف الليل.

وعلى وقع تهاوي الصورة النمطية الكاذبة التي تسعى الحكومة التركية لبنائها عن السياحة في تركيا، جاءت مدن أنقرة، وأضنه، وإسطنبول، وطرابزون، على رأس القائمة، تلتها العديد من المدن والمواقع التي كانت مقصداً للسياح سابقًا، لتؤكد مجددًا أن السياحة في تركيا خطرة.

وشبه التقرير "تركيا بتكساس" في مستوى الخطورة، وقال إن ثمة الكثير من الأماكن التي تشتهر بأوصافٍ سيئة. وإن هذه المناطق هي بمثابة تكساس التركية وقد تكون خطيرةً بالنسبة للأجانب من حيث المشي فيها عند منتصف الليل.



ويأتي الدليل الجديد، تأكيدًا على صدقية الحوادث والقصص التي سردها ويسردها المغردون السعوديون منذ أشهر عن تعرضهم لحوادث سرقة واحتيال ونصب داخل تركيا، كما يأتي الدليل عقب أيام قليلة من صدور تحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لمواطني البلدين بخطورة السفر إلى تركيا، وتصنيف مدنها بأنها الأخطر في العالم.

وجاء الدليل تحت عنوان:

واحد وعشرون منطقةً تركية يُعد المشي فيها في منتصف الليل خطيرًا

الرابط: http://tinyw.in/3Cws

- الموقع: تشينتشين

المدينة: أضنة

- الموقع: يورير

لمدينة: أضنة

- الموقع: شارع تشيلك

المدينة: مرسين

- الموقع: كاديفاكالا

المدينة: أزمير

- الموقع: سارة قول

المدينة: إسطنبول

- الموقع: كورة

المدينة: تيكرداغ

- الموقع: دولابدار

المدينة: إسطنبول

- الموقع: تشوملكتشي

المدينة: طرابزون

- الموقع: تارلء باشا

المدينة: إسطنبول

- الموقع: موهاجير بازار

المدينة: قونية

- الموقع: تشرشمبا

المدينة: سمسون

- الموقع: باغجلار

المدينة: إسطنبول

- الموقع: دوغانلار

المدينة: قونية

- الموقع تشافوشباش

المدينة: أفيون قره حصار

- الموقع: فاروز

المدينة: طرابزون

- الموقع: كوشتابا

المدينة: إسطنبول

- الموقع: كويوباش

المدينة: اسكيشهر

- الموقع: حجي هوسراف

المدينة: إسطنبول

- الموقع: زينين كوي

المدينة: أنطاليا

- الموقع: تابا جيك

المدينة: أزمير

- الموقع: شارع غازي

المدينة: إسطنبول