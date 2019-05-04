، "المري": ثروتنا الحقيقية في تمسكنا بالعقيدة السلفية وترابط أفراد المجتمع مع قيادته ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ديننا الإسلامي ووحدتنا الوطنية هما مصدر اعتزازنا وتميزنا

أشاد عضو الإفتاء والمشرف على فرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، بما تحقق في ملتقى المكاتب التعاونية الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية وتشريف من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركة أكثر من ٥٠٠ عالم ومفكر وداعية ورؤساء وأعضاء المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أهمية إنعقاده لمواجهة المتطرفين والغلاة.

وصرّح الشيخ "المري" عقب ختام ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية بأن جمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف والتعاون على البر والتقوى، والتكافل والسعي في إقامة شرع الله ونفع الخلق بما يكفل ترسيخ الإيمان وتعزيز الأمن والأمان، أمر شرعي مهم، وهي التي يسعى إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– في بناء رؤية 2030، لافتاً إلى أنه مما جاء في قيمها الراسخة: "بلادنا، المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين، والعمق العربي والإسلامي، ولدينا الكثير من الفرص الكامنة والثروات المتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية في مجتمعنا وأفراده، وديننا الإسلامي ووحدتنا الوطنية اللذين هما مصدر اعتزازنا وتميزنا".

وأشاد الشيخ على المري بما تقوم به المكاتب التعاونية بعنوان: "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة (2030) وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة .. تحصين وتطوير"، بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة ويد ممدودة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ لنبذ الخلافات والخصومات والتحزبات، وقال: "بعون الله وتوفيقه ثم بإرادات واثقة، وأيد ممدودة في العطاء وجمع الكلمة تتخلص الأمة من هذه الخصومات والأحقاد ولتنقذ الأمة من أوحال الفُرْقة، وتخلصها من الأزمات المفتعَلة؛ لتعود الأمة إلى عزتها وقوتها، وتسير على صراط الله المستقيم".

وأكد أن الملتقى يأتي في توقيت مهم مواكباً الظروف التي تكشف فيه مكر الأعداء، وظهرت فيه توجهاتُهم، واستغلال لخلافات الأمة، والنفخُ فيها، وتوسيعُ الهوة والفرقة والتناحر، حتى أسالوا الدماء، وفرقوا الديار، وسلطوا الأعداء على أمة الإسلام.

وبيّن عضو الإفتاء "المري" أن الخلاص من هذه الفتن أن نتمسك بكتاب الله، وسنة نبيه –عليه الصلاة والسلام- ونعتصم بهما كما قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً}، فلا هدى إلا منهما، وبهما والعصمة والنجاة، مضيفاً أن حقوق ولاة الأمر كما أمر بها الشرع والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وصدق النصيحة لمن ولاه الله أمرنا، وبهذا لا يعتري قلوب أهل الإسلام مرض ولا نفاق ولا تأجيج؛ لأن إخلاص العمل لله، والاجتماع على ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، هي التي تجمع أصول الدين وأسسه وتجتمع بها حقوق الله وحقوق عباده وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة.

وأوضح أن إنكار علماء السلف اشتد على من يدعو للتحزب والتفرق، مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية لمحاربة الفكر المتطرف والغلو والتطرف والتحزب أمور تذكر فتشكر.

وختم "المري" تصريحه بسؤال الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقادتها وعلماءها وخاصتها وعامتها من كل شر وفتنة وبلاء ومحنة، وأن يجعلها ركناً شديداً يأوي إليه المسلمون في دفع البلاء ورفعه عن واقعهم وأوطانهم، وأن يبارك سبحانه في جهود المسؤولين والعاملين في هذا الوطن المبارك، وأن يجمع بهم الكلمة ويوحد بهم الصف.