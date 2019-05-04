، غداً.. خمس مباريات في انطلاقة الجولة 36 من دوري الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الأحد منافسات الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات تجمع أبها مع نجران، والطائي مع ضمك، والعدالة

مع القيصومة، والكوكب مع هجر، والعين مع الخليج.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز يستقبل أبها المتصدر بـ 65 نقطة، الذي ضمن الصعود لدوري المحترفين مع ضيفه نجران السادس بـ 48 نقطة .

ويواجه الطائي السابع بـ 48 نقطة ضيفه ضمك الثاني برصيد 63 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما يستقبل العدالة الرابع بـ 58 نقطة ضيفه

القيصومة السابع عشر بـ 42 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ويحل الخليج الثالث بـ 58 نقطة ضيفًا على العين الثاني عشر بـ 45 نقطة على ملعب

مدينة الملك سعود بالباحة، ويحتضن ملعب نادي الشعلة بالخرج مواجهة الكوكب الرابع عشر بـ 44 نقطة مع ضيفه هجر الخامس عشر بـ 43 نقطة.