عاجل تعذر #هلال_رمضان_المبارك #رؤية_هلال_رمضان

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أعلنت لجنة الترائي بعدم قدرتها لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠ وبذلك يكون يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان و يوم الأثنين هو أول أيام رمضان المبارك.

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ))[3]، وفي لفظ آخر : (( فأكملوا العدة ثلاثين يوماً ))[4]وفي رواية أخرى : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ))[5].

