القنصلية السعودية في مومباي تحذِّر المواطنين من إعصار «فاني»

حذرت القنصلية السعودية في مومباي، اليوم السبت، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في الولايات الشرقية الهندية من الإعصار «فاني» الذي يضرب سواحل المنطقة.

وقالت القنصلية، إنه نظرًا لما قد يسببه الإعصار من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤدي لأضرار في الممتلكات والأرواح، نأمل من جميع المواطنين الموجودين في المناطق المذكورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية، ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام.

وتسبب إعصار «فاني» في سقوط الأشجار وهطول أمطار غزيرة، بعد أن ضرب ولاية هندية ثانية بعد يوم من وصوله لليابسة. وقد ضربت العاصفة الاستوائية القوية، التي كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة، ولاية أوديشا الشرقية صباح أمس الجمعة.

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وقُتل ثمانية أشخاص، طبقا لوسائل إعلام محلية؛ لكن مسؤولين أكدوا حدوث ثلاث وفيات فقط وأكثر من 160 إصابة. وتسبب الإعصار في غرق قرى واقتلاع أعمدة الكهرباء وإجبار نحو 2ر1 مليون شخص على إخلاء منازلهم في ولاية أوديشا.

ووصل الإعصار لولاية البنغال الغربية المجاورة لولاية أوديشا الشرقية، صباح اليوم السبت، متسببًا في سقوط أمطار ما بين معتدلة وغزيرة، بما في ذلك مدينة كولكاتا، عاصمة الولاية.

وتم نقل عدة آلاف من الأشخاص المحتاجين للمساعدات، بالإضافة إلى هؤلاء الذين يعيشون في مبانٍ متهدمة إلى مراكز إيواء حكومية بالمنطقة. وتم وقف الرحلات الجوية والقطارات كإجراء احترازي.