الباحث الحصيني يتوقع أمطارًا غير مسبوقة في «رمضان»

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون شهر رمضان الكريم هو الأعلى في هطول الأمطار من أي رمضان سابق، مع فرصة لجريان سيول.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت- إن من المتوقع أن يكون رمضان هذا العام 1440هـ هو الأعلى في الأمطار وحبات البرد، مقارنةً بالشهر نفسه في الأعوام السابقة؛ وذلك على عموم المملكة، مع وجود فرصة للسيول.

ووجه نصيحة إلى الأهالي بضبط «المسايل»؛ وذلك في الرياض والمحافظات الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض، وغربًا حتى الطائف، والباحة وعسير وجازان ونجران.

في سياق متصل، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم، أجواء شتوية رمضانية، وانكسار درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة؛ وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

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وقال الراصد الجوي -عبر حسابه على «تويتر»- إنه يتوقع أجواء شتوية رمضانية على شمال المملكة، وانكسار شدة الحرارة على وسط وشرق وغرب المملكة، إثر اندفاع كتلة هوائية باردة؛ وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء، حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف: «درجات الحرارة المئوية، خلال الموجة الشتوية المتوقعة على بعض مدن المملكة، ستكون كالتالي: طريف ٢٦/١٢، وتبوك ٢٩/١٣، سكاكا ٣٢/١٨، عرعر ٣١/١٧، حائل ٣٢/ ١٨».

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الرياض، والشرقية، والقصيم»، وعلى مرتفعات «عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة»، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.