الإطاحة بشابين أطلقا النار وطعنا ثالثُا بطريق الساحل في مكة

شرطة الكعكية تحقق مع الجناة …
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة اليوم السبت، من ضبط شابين في العقد الثالث، إثر إطلاقهما النار على ثالث وإصابته في قدمه، وضربه بعِصِيَّ غليظة ضربًا مبرحًا، وطعنه بعدد 9 طعنات في ظهرة وكتفه.
وتحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الكعكية ودائرة «النفس» بالنيابة العامة بمكة المكرمة، مع الشابين، حول حيثيات الجريمة، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وكان شخص وثق عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادث اعتداء الجانيَيْن على المَجْنِيِّ عليه؛ حيث أوضح المقطع صورةَ الجُنَاةِ ورقمَ لوحةِ سيارتهم، ومكانَ الجريمة على طريق الساحل في منطقة الخضراء.
وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الواقعة على الفور؛ حيث تمَّ نقل المُعْتَدَى عليه إلى مستشفى النور التخصصي، وتبين أنه مصاب بطلق ناري في قدمه وعليه آثار عدة طعنات بالكتف.
وجرى تنويم الشاب في قسم الجراحة بالمستشفى، ولا يزال تحت الرعاية والعناية الطبية وحالته في تحسن.
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