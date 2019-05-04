رعى مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم، حفل تكريم للجان المشاركة في فعاليات صدر الكرامة على مسرح الإدارة بالمبنى الرئيس للبنين وبقاعة الاجتماعات الكبرى للبنات. وشاهد الحضور عرضا مرئيا لفعاليات صدر الكرامة، ثم ألقى مدير تعليم محايل منصور آل شريم كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لدعمهم المستمر لكل ما من شأنه علو ورفعة هذا البلد خاصة التعليم، وتوجيهاتهم ومتابعتهم لكل ما يخص أسر وأبناء الشهداء. وقال آل شريم، إن «إدارة تعليم محايل تتشرف بخدمة أبناء وبنات الشهداء من خلال مكتب وفاء ومشاركتها بكل فخر في فعاليات صدر الكرامة في أمسيتها الأولى، ثم مسيرة للقيادات التربوية والمعلمين والطلاب بمشاركة النقل المدرسي، كما كان للتعليم مشاركات بالمعارض التي أقيمت بالجادة بمعرض فني ومبادرات التعليم والطلاب الموهوبين والمشاركة بأكثر من 250 طالبا، لترديد نشيد صدر الكرامة بنادي الشهيد أمام الأمير تركي والوفد المرافق له والقيادات الكشفية التي قامت على التنظيم وتدريب المتطوعين بفريق «سندكم»، الذي انطلق من بداية الفعاليات حتى نهايتها». وختم آل شريم، بالدعاء لشهداء دوت الخليج بالرحمة ولجنودنا البواسل بالنصر والتمكين، وأن يبلغنا رمضان ويبشرنا بنصر مكين. ثم ختم الحفل بتكريم أبناء وبنات الشهداء وكافة اللجان المشاركة في فعاليات صدر الكرامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم محايل تكرم اللجان المشاركة في فعاليات صدر الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.