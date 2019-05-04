السعودية اليوم / الجيش اليمني يفرض سيطرته على سلسلة جبلية في مديرية الحشوة بشرق صعدة



عدن 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسة جبلية في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني : إن التقدم جاء إثر هجوم مباغت للجيش مسنودا من قوات دعم الشرعية في اليمن، وتمكن خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قد حررتها في وقت سابق.

وأشار المصدر، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى تقدم الجيش أكثر من 5 كيلو مترات خلال معارك مستمرة لليوم الثاني على التوالي في حين يواصل تقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران إلى جانب خسائر أخرى في آلياتها القتالية.

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19:15ت م

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