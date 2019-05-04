انت الان تتابع تفاصيل خبر دول عربية وإسلامية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 06:51 مساءً - أعلنت دول العربية، مساء اليوم السبت، أن يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين القادم هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري الهلال في دولة قطر أن غداً الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الإثنين غرة رمضان.

وقال رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية ثقيل الشمري في مؤتمر صحفي: "تعذر رؤية هلال رمضان اليوم السبت، وبذلك يكون غدا الأحد الخامس من مايو هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

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وكذلك بين ديوان الوقف السني في العراق، أن الاثنين، بداية رمضان، فيما أعلنت كل من تركيا وأستراليا أن الاثنين بداية شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية.

كما أعلنت وسائل إعلام سعودية، تعذر رؤية هلال رمضان، في عدد من مناطق المملكة وتوقعات بمعاودة الترائي مساء الأحد.

وسيتم تحري هلال رمضان مساء غدٍ الأحد في كل من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

ويتم تحري هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بالتلسكوب أو أن عبر حسابات الفلك.