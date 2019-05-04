شكرا لقرائتكم جامعة المجمعة : سنتحرى هلال رمضان مساء الإثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-04 جامعة المجمعة : سنتحرى هلال رمضان مساء الغد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت جامعة المجمعة أن وحدة الرصد بمرصد ⁧‫#جامعة_المجمعة‬⁩ الفلكي بحوطة سدير لم تتمكن من رصد هلال شهر ⁧‫#رمضان‬⁩ المبارك لهذا اليوم السبت . وأضافت : نظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والاحد ، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد باذن الله .









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