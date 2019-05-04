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2019-05-04 تعذر رؤية هلال رمضان في سدير وتمير والقصيم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن رؤية ⁧#هلال_شهر_رمضان⁩ تعذرت اليوم السبت في ⁧تمير⁩ ⁧وسدير⁩ ⁧والقصيم⁩ ‏









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