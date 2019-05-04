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تعذر رؤية هلال شهر رمضان في حوطة سدير
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعذر على مرصد المجمعة في حوطة سدير رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذا اليوم؛ ما يعني أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين 6 مايو هو بداية الشهر الكريم.
يشار إلى أن الشمس غربت الساعة 6.29 دقيقة، فيما غرب القمر الساعة 6.05 أي قبل الشمس؛ ما يعني عدم حدوث الاقتران.
وكان مركز الفلك الدولي قد أكد أمس استحالة رؤية هلال شهر رمضان اليوم السبت؛ ما يعني أن بداية الشهر الكريم ستكون يوم الاثنين السادس من مايو الجاري.
وقال مركز الفلك الدولي: إن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم السبت 04 مايو 2019 الساعة 22:45 بالتوقيت العالمي.
وتابع المركز أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم السبت؛ بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/ و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.
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