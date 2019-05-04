الان تتابع أمير الجوف يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 22 دقيقة - 7:09 م, 4 مايو 2019 م التعليقات: 0 وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بعقد اجتماعات للجان العفو عن سجناء الحق العام بالمنطقة، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ .

وتضمن تتوجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها لأعمالها على مدار الساعة، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم.

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