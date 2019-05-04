الان تتابع تعذر رؤية هلال رمضان.. وغدا المكمل لشعبان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشفت مصادر أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، وغدا المكمل لشهر شعبان.
وكان الخبير المناخي عبدالعزيز بن مبارك الثبيتي توقع ، في تصريحات لـ”الخليج 365”، أن يكون يوم 6 مايو 2019 ، الموافق ليوم الاثنين، غرة شهر رمضان، واستحالة مشاهدته يوم السبت/ليلة الأحد.
وأعلنت جامعة المجمعة في تغريدة على “تويتر”، أن وحدة الرصد الفكي بحوطة سدير لم تتمكن من رصد هلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم السبت، ونظرا لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والأحد، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد.
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