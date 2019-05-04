، تعذّر رؤية هلال رمضان في عدد من المناطق.. وتوقعات بمعاودة الترائي مساء غد ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحكمة العليا تعقد جلسة مساء اليوم وتتحرى الشهادات

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من مناطق المملكة، مساء اليوم السبت؛ منها سدير وشقراء؛ بسبب الأحوال الجوية في تلك المناطق، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، وفي حال عدم ورود أي شهادات برؤية الهلال ستعاود لجان الترائي مهامها مساء غد الأحد؛ استجابةً لدعوة المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت 29 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم غدٍ الأحد.

فيما كان عدد من خبراء الفلك قد توقعوا صعوبة رؤية الهلال مساء اليوم السبت، متوقعين أن يكون يوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكان مرصد المجمعة الفلكي في حوطة سدير قد كشف قبل أيام قليلة الظروف العلمية لرؤية هلال رمضان لهذا العام، مبيناً أن المعطيات الحسابية تفيد أن الشمس ستغرب مساء اليوم السبت في موقع المرصد، الساعة ٦:٢٩ وسيغرب القمر الساعة ٦:٠٥ أي قبل غروب الشمس، فيما سيغرب الهلال مساء غد الأحد بعد غروب الشمس بمقدار ٣١ دقيقة‏‫.