، شاهد.. مواطن من بيشة يبني مسجداً تنفيذاً لوصية ابنه المتوفى ،

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بنى مواطن مسجداً في ضاحية "الفلوجة" بمركز ترج، غرب بيشة، ليكون صدقة جاريةً عن ابنه المتوفى قبل نحو ستة أشهر.
وافتتح المصلون المسجد بأداء صلاة العصر من يوم أمس الجمعة، فيما قال المواطن "عبدالله بن محمد بن مكني لـ"الخليج 365"، إن ابنه "عبدالعزيز" متزوج، وأبلغه بشعوره بدنو أجله بعد عودته من العمرة وطلب منه بناء مسجد على نيته في حال توفى.
وأضاف: بعد مضي يومين فقط عن إبلاغه لي بدنو أجله وقع حادث مروري لابني "عبدالعزيز" بمنطقة الصور في ترج وتوفي على إثره، مضيفاً أنه قرر بناء المسجد تنفيذاً لوصية ابنه المتوفى.
وأضاف: ساهم عائض بن فهاد بالتبرع بالأرض لبناء المسجد عليها، فيما ساهم فاعلو الخير بالتبرع مالياً لإنشاء المسجد، واكتمل بفضل الله بناء المسجد وتم افتتاحه، داعياً الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب.
شاهد.. مواطن من بيشة يبني مسجداً تنفيذاً لوصية ابنه المتوفىسويد الحارثي الخليج 365 2019-05-04
بنى مواطن مسجداً في ضاحية "الفلوجة" بمركز ترج، غرب بيشة، ليكون صدقة جاريةً عن ابنه المتوفى قبل نحو ستة أشهر.
وافتتح المصلون المسجد بأداء صلاة العصر من يوم أمس الجمعة، فيما قال المواطن "عبدالله بن محمد بن مكني لـ"الخليج 365"، إن ابنه "عبدالعزيز" متزوج، وأبلغه بشعوره بدنو أجله بعد عودته من العمرة وطلب منه بناء مسجد على نيته في حال توفى.
وأضاف: بعد مضي يومين فقط عن إبلاغه لي بدنو أجله وقع حادث مروري لابني "عبدالعزيز" بمنطقة الصور في ترج وتوفي على إثره، مضيفاً أنه قرر بناء المسجد تنفيذاً لوصية ابنه المتوفى.
وأضاف: ساهم عائض بن فهاد بالتبرع بالأرض لبناء المسجد عليها، فيما ساهم فاعلو الخير بالتبرع مالياً لإنشاء المسجد، واكتمل بفضل الله بناء المسجد وتم افتتاحه، داعياً الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
06:50 PM
شعر بدنو أجله بعد عودته من العمرة.. فوافاه الأجل بعد يومين
بنى مواطن مسجداً في ضاحية "الفلوجة" بمركز ترج، غرب بيشة، ليكون صدقة جاريةً عن ابنه المتوفى قبل نحو ستة أشهر.
وافتتح المصلون المسجد بأداء صلاة العصر من يوم أمس الجمعة، فيما قال المواطن "عبدالله بن محمد بن مكني لـ"الخليج 365"، إن ابنه "عبدالعزيز" متزوج، وأبلغه بشعوره بدنو أجله بعد عودته من العمرة وطلب منه بناء مسجد على نيته في حال توفى.
وأضاف: بعد مضي يومين فقط عن إبلاغه لي بدنو أجله وقع حادث مروري لابني "عبدالعزيز" بمنطقة الصور في ترج وتوفي على إثره، مضيفاً أنه قرر بناء المسجد تنفيذاً لوصية ابنه المتوفى.
وأضاف: ساهم عائض بن فهاد بالتبرع بالأرض لبناء المسجد عليها، فيما ساهم فاعلو الخير بالتبرع مالياً لإنشاء المسجد، واكتمل بفضل الله بناء المسجد وتم افتتاحه، داعياً الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب.
، شاهد.. مواطن من بيشة يبني مسجداً تنفيذاً لوصية ابنه المتوفى ،
المصدر : الخليج 365
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