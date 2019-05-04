، "النصار": 2000 من ذوي الإعاقة البصرية في مدارس المملكة.. وهذا ما يحتاجونه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: كثير من التطبيقات التي تطلقها "التعليم" تحتاج إلى مواءمة لخدمة البرامج المخصصة

دعا مدير عام جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) أنور بن حسين النصار، أحد منسوبي الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم سابقاً، إلى مواكبة ومسايرة التغيير والتطوير في الوزارة لطلاب وطالبات التربية الخاصة وذوي الاعاقة البصرية على وجه الخصوص.

وأشار في هذا الصدد إلى أن كثيراً من التطبيقات التي تطلقها الوزارة تحتاج إلى مواءمة لخدمة البرامج المخصصة لذوي الإعاقة البصرية.

وأكد "النصار" لـ"الخليج 365" على هامش حفل "مسيرة عطاء"، للاحتفاء بمنسوبي وزارة التعليم المتقاعدين، أهمية ودور التعليم الإلكتروني في خدمة طلاب التربية الخاصة وذوي العوق البصري البالغ عددهم 2000 طالب وطالبة على مستوى مدراس المملكة، وذلك من خلال تسهيل وتيسير تعليمهم وتعلّمهم، موضحاً في هذا الصدد أن حاسة البصر تمثل 90٪ من مصادر المعرفة.

وأضاف: طلاب التربية الخاصة والعوق البصري هم طلاب في التعليم العام بالدرجة الأولى وكل ما يحدث من تطوير وتغيير في مجال التعليم من برامج وكتب ومقررات ومدراس ينبغي أن يواكبه أيضاً تطوير وملاءمة لهذه الفئة لكي تخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

وأردف: ذوو الإعاقات البصرية ليسوا فئة واحدة، ولكل حالة تقنية تعليمية مختصة، وكثير من التطبيقات التي تطلقها الوزارة تحتاج إلى مواءمة لخدمة البرامج المخصصة لذوي الإعاقة البصرية.

وقال: الصور والأشياء المرئية التي يصعب على برامج النطق ولا تستطيع قراءتها تكون حائلاً وعائقاً على ذوي الاعاقة البصرية في الوصول لها، ولا تزال هذه المشكلة قائمة.

وأشار "النصار" إلى التحديات السابقة التي تمثلت بقلة المتخصصين في مجال العوق البصري وقال: كنا 3 فقط في هذا المجال، أما في الميدان فكان هناك شح، وبالتالي كان الحمل علينا كبيراً أن نتابع تطبيق الخدمات بتعليم ذوي الإعاقة.

وأضاف: للتغلب على هذه التحديات حرصنا على إقرار الدبلومات لمتخصصين في مجالات معينة منها علمية وأدبية، وتحصلوا على الدبلومات في مجال الإعاقة البصرية.

واختلطت مشاعر الفرح والحزن في حديث "النصار"، وهو يتحدث عن مشاركته في حفل "مسيرة عطاء" احتفاءً بمنسوبي الوزارة المتقاعدين، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد مسيرة عطاء امتدت 30 عاماً.